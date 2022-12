என்னா ஆட்டம்.. ஒரு வழியா ஓய்ஞ்சுருச்சுப்பா! ‘ஃபியூஸ் போன’ மாண்டஸ் புயல் -இப்ப எங்க இருக்கு தெரியுமா?

Chennai

சென்னை: மாமல்லபுரம் அருகே கரையை கடந்த மாண்டஸ் புயல் தற்போது வலுவிழந்துவிட்டதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்து இருக்கிறது.

தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் நிலை கொண்டிருந்து மாண்டஸ் புயல் மாமல்லபுரத்திற்கு அருகே நள்ளிரவு அதிவேக காற்றுடன் கரையைக் கடந்தது. இதனால் கடல் நீர் வீடுகளுக்குள் புகுந்தன.

பலத்த காரணமாக சென்னை காசிமேடு மீன்பிடி துறைமுகத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த விசைப்படகுகள் கடலில் மூழ்கி சேதமடைந்தன. சென்னையின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் மரங்களில் முறிந்து விழுந்து சேதமடைந்தன.

