மாண்டஸ் புயல் புரட்டி போட்ட மெரினா மரப்பாலம்.. உடைந்த மரக்கட்டைகள்.. இப்போ எப்படி இருக்கு தெரியுமா?

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: மாண்டஸ் புயலால் சேதமடைந்த மெரினாவில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மரப்பாலம் சேதமடைந்த நிலையில் தற்போது அந்த பாலம் எப்படி எந்த நிலையில் இருக்கிறது என தெரியுமா?

தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தொடங்கி ஒரு புயலும் வந்து சென்றுவிட்டது. கடந்த டிசம்பர் 5ஆம் தேதி தென்கிழக்கு வங்கக் கடலில் குறைந்த காற்றழுத்தம் உருவானது. இது அடுத்த நாள் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகவும் ஆழ்ந்த காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாகவும் மாறியது.

பின்னர் கடந்த 7ஆம் தேதி புயலாக உருமாறியது. பின்னர் சூறாவளி புயலாகவும் மாறியது. இதற்கு மாண்டஸ் என பெயரிடப்பட்டது. இந்த பெயரை ஐக்கிய அரபு நாடுகள் பரிந்துரை செய்தது. இந்த புயல் ஸ்ரீஹரிகோட்டா- புதுவை இடையே மாமல்லபுரம் அருகே கரையை கடக்கும் என கணிக்கப்பட்டது.

English summary

Do you know how is Marina pathway for physically disabled persons which was damaged in Mandous cyclone?