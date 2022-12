அச்சுறுத்தும் மாண்டஸ்: புயலின் போது என்னவெல்லாம் செய்ய வேண்டும்? என்னவெல்லாம் செய்யக்கூடாது?

Chennai

சென்னை: மாண்டஸ் புயல் தற்போது தெற்கு தென்கிழக்கே சுமார் 270 கி.மீட்டர் தொலைவில் நிலை கொண்டுள்ளது. புயல் கரையைக் கடக்கும் போது மணிக்கு 85 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. புயலின் போது மக்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய முன்னெச்சரிக்கை விவரங்கள் தரப்பட்டுள்ளன.

தமிழத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரம் அடைந்துள்ள நிலையில், வங்கக் கடலில் கடந்த 5 ஆம் தேதி குறைந்த தாழ்வுப்பகுதி உருவானது.

இந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி நேற்று முன் தினம் காலையில் தீவிர காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக நிலைக் கொண்டு இருந்தது. இதையடுத்து மேற்கு வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து நேற்று புயலாக வலுவானது.

