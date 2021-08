நானும் லியாகத் அலிகானும் விஜயகாந்துடன் இருந்திருந்தால் இப்போ கேப்டன்தான் முதல்வர்.. மன்சூர் அலிகான்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: நானும் லியாகத் அலிகானும் விஜயகாந்துடன் இருந்திருந்தால் இந்த நேரம் கேப்டன் விஜயகாந்த்தான் முதல்வர் ஆகியிருந்திருப்பார் என மன்சூர் அலிகான் தெரிவித்துள்ளார்.

இன்றைய தினம் தேமுதிக தலைவர் விஜயகாந்தின் பிறந்தநாள் விழா கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இதையொட்டி காலை முதலே அரசியல் பிரபலங்களும், திரை பிரபலங்களும் சமூகவலைதளங்களில் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகிறார்கள்.

அந்த வகையில் மன்சூர் அலிகான், ரோபோ சங்கர் உள்ளிட்டோர் சாலிகிராமத்தில் உள்ள விஜயகாந்தின் வீட்டுக்கு நேரில் சென்று வாழ்த்து தெரிவித்தனர்.

English summary

Mansoor Alikhan says that if me and Liyakath Alikhan would have with Vijayakanth, he might be elected as CM.