மக்கள் இயக்கத்தை வலுப்படுத்த "மாஸ்டர்" பிளான்.. சட்டசபை தேர்தலுக்கு ரெடியாகும் "தளபதி"

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பிறந்தநாளில் அரசியல் அறிவிப்பை வெளியிடுவார் என்று விஜய் ரசிகர்கள் எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். 2026 சட்டசபை தேர்தலுக்காக பக்கா ஸ்கெட்ச் போட்டு வருகிறாராம் தளபதி நடிகர்.

நடிகர் விஜய் அரசியலுக்கு வர வேண்டும் என்பது அவரது ரசிகர்களின் விருப்பம். பல்வேறு விதங்களில் அதனை தெரியப்படுத்துவதை ரசிகர்கள் வாடிக்கையாக வைத்துள்ளனர். ஆனால் விஜய் அது குறித்து இப்போது வரை வாய் திறக்கவில்லை.

நடிகர் விஜய்யும் வெளிப்படையாக அரசியல் குறித்து அறிவிக்காவிட்டாலும், ரசிகர் மன்றத்தை எல்லாம் விஜய் மக்கள் இயக்கம் என ஒருங்கிணைத்து, கொடி அறிமுகம் செய்து வழிநடத்தி வருகிறார்.

English summary

Vijay fans are expecting him to make a political announcement on his birthday. The Thalapathi is putting up a pakka sketch for the 2026 assembly election.