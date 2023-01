“அஜித் மேல கேஸ் போடுங்க..” உயிர் பறித்த ரசிகரின் ‘துணிவு’! விஜய்போல் திருந்துங்க -பால் முகவர் சங்கம்

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: துணிவு திரைப்படத்தின் வெளியீட்டின்போது அஜித் ரசிகர் ஒருவர் லாரியின் மீது ஏறி நடனமாடிய சமயத்தில் கீழே விழுந்து மரணமடைந்தது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கும் நிலையில், பொறுப்பற்ற தன்மைக்காக நடிகர் அஜித்குமார் மீது குற்றவியல் வழக்குப்பதிவு செய்ய வேண்டும் என தமிழ்நாடு அரசுக்கு பால் முகவர்கள் சங்க தலைவர் பொன்னுசாமி வேண்டுகோள் வைத்து இருக்கிறார்.

இதுகுறித்து அவர் தெரிவித்து உள்ளதாவது, "நடிகர் அஜீத்குமார் அவர்களின் நடிப்பில் இன்று (11.01.2023) வெளிவந்துள்ள "துணிவு" திரைப்பட வெளியீட்டினை சென்னை, கோயம்பேடு, ரோகிணி திரையரங்கில் அதிகாலை வேளையில் ரசிகர்கள் கொண்டாடினர்.

அப்போது சாலையில் சென்ற லாரியில் ஏறி நடனமாடிய பரத்குமார் என்கிற 19 வயது ரசிகர் ஒருவர் கீழே விழுந்ததில் முதுகு தண்டுவடம் உடைந்து நிகழ்விடத்திலேயே பலியான சம்பவம் கடும் அதிர்ச்சியளிக்கிறது.

English summary

Ajith fan fell down in the lorry and died while dancing on a lorry during the release of Thunivu. The Milk Agents Association President Ponnusamy has appealed to the Tamil Nadu government to file a criminal case against actor Ajith Kumar for his irresponsibility.