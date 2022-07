விழுந்து விழுந்து சிரித்த துரை.. “முனுசாமி குவாரிக்கு சீல் வச்சதே நாங்கதான்” - ஆடியோ பற்றி விளக்கம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : கே.பி.முனுசாமிக்கு திமுக அரசு உதவி செய்வதாக பொன்னையன் பேசியதாக வெளியான ஆடியோ பற்றி அமைச்சர் துரைமுருகன் விளக்கம் அளித்துள்ளார்.

கே.பி.முனுசாமி திமுக அரசுடன் நெருங்கிய தொடர்பில் இருப்பதால், குவாரி ஏலம் அவருக்கு கிடைத்துள்ளது, இதனால் அவர் ஸ்டாலினை விமர்சிப்பதே இல்லை என அதிமுக மூத்த தலைவர் பொன்னையன் பேசுவதாக ஒரு ஆடியோ வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இந்நிலையில், கே.பி.முனுசாமி அதிக தொகைக்கு டெண்டர் எடுத்து குவாரி ஒப்பந்தம் பெற்றுள்ளார். குவாரி உரிமம் வழங்கப்பட்டதில் எந்த விதிமீறலும் நடக்கவில்லை என அமைச்சர் துரைமுருகன் கூறியுள்ளார்.

English summary

ADMK former minister KP Munusamy bid for the highest amount and won the quarry contract, No violation occurred in the issuance of quarry license : said Minister Durai murugan.