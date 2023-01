"சேர் எங்க?" கோபமாகி கல்லை தூக்கி எறிந்த அமைச்சர் நாசர்.. தீயாய்ப் பரவும் வீடியோ!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அமர்வதற்கு நாற்காலி எடுத்து வர தாமதம் ஆனதால் கோபமடைந்து, நாற்காலி எடுத்து வரச் சென்றவர்கள் மீது பால்வளத்துறை அமைச்சர் ஆவடி எஸ்.எம். நாசர் கல்லை எடுத்து எறிந்த வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் பரவி வருகிறது.

திருவள்ளூர் அருகே முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கலந்துகொள்ளும் மொழிப்போர் தியாகிகள் வீர வணக்க நாள் பொதுக்கூட்டம் நாளை நடைபெற உள்ளது.

இந்தப் பொதுக்கூட்டம் நடைபெறும் இடத்தை ஆய்வு செய்யச் சென்ற அமைச்சர் நாசர், அமர்வதற்கு நாற்காலி கொண்டு வராததால் டென்ஷனாகி, கல்லை விட்டு எறிந்துள்ளார்.

English summary

Dairy Minister Avadi S.M. Nasar got angry because of the delay in bringing the chair to sit on. A video of Nasser throwing a stone is going sensation on social media.