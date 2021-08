"பாஜகவில் சேர்கிறார் மு.க.அழகிரி.." கட்சிக் கூட்டத்தில் சொன்ன ராதாகிருஷ்ணன்! ஒரே கரகோசம்.. என்னவாம்?

Chennai

சென்னை: முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலினின் சகோதரர் மு.க.அழகிரி, தான் உண்டு தனது வேலை உண்டு என்று இருந்தாலும் பாஜக அவரை விடுவதாக இல்லை.

பாஜக கட்சியில் அழகிரி சேர உள்ளார் என்ற தகவல் மீண்டும் கிளம்பியுள்ளது. அல்ல.. அல்ல.. கிளப்பப்பட்டுள்ளது. அதுவும், அக்கட்சி மூத்த தலைவர்களில் ஒருவரான சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன் இவ்வாறு பொது வெளியில் பேசியுள்ளார்.

'மக்கள் ஆசி யாத்திரை' என்ற பெயரில் பாஜக சார்பில் தமிழகத்தில் யாத்திரை நடைபெற்று வருகிறது.

MK Alagiri, the brother of Chief Minister MK Stalin, is about to join the BJP, says one of the senior leaders of the BJP party, CP Radhakrishnan.