“பேரறிவாளன் போல.. மற்ற 6 பேரையும் விடுதலை செய்ய நடவடிக்கை..” - உறுதியாகச் சொன்ன முதல்வர் ஸ்டாலின்!

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை: முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தி கொலை வழக்கில் 31 ஆண்டுகளாக சிறைவாசம் அனுபவித்து வந்த பேரறிவாளனை விடுதலை செய்து உச்சநீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பளித்துள்ளது.

உச்சநீதிமன்றத்தின் இந்தத் தீர்ப்பை தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் வரவேற்றுள்ளார். இந்தத் தீர்ப்பு தொடர்பாக சற்று முன்பு செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார் முதல்வர் ஸ்டாலின்.

நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பு குறித்து முழு விவரம் கிடைத்தவுடன், மற்ற 6 பேரின் விடுதலை குறித்து சட்ட வல்லுனர்களுடன் கலந்தாலோசித்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என முதல்வர் ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார்.

போராட்டம்..தாய்மையின் இலக்கணம்... பேரறிவாளன் விடுதலைக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் வரவேற்பு

English summary

Chief Minister Stalin said that Tamil Nadu government will take action on the release of the other six after receiving full details of supreme court's verdict.