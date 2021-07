அரசியல் சாணக்கியராகும் கமல்.. மக்கள் நீதி மய்யம் 2.O-க்கு அட்டகாசமான வியூகம் ரெடி.. பரபர பின்னணி

Chennai

oi-Vigneshkumar

சென்னை: மக்கள் நீதி மய்யத்திலிருந்து முக்கிய நிர்வாகிகள் பலரும் விலகியுள்ள நிலையில், வரும் நாட்களில் கட்சியை வலுப்படுத்தப் பல அதிரடி வியூகங்களைக் கமல் வகுத்துள்ளதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. புதுமையாக கம்பேக் தரப்போகும் மக்கள் நீதி மய்யம் 2.O தமிழக அரசியலில் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் வேற மாதிரி இருக்கும் என அக்கட்சியினர் நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளனர்.

நடந்து முடிந்த சட்டசபைத் தேர்தலில் திமுக பெரும்பான்மைக்கு தேவையான இடங்களில் வென்று 10 ஆண்டுகளுக்குப் பின் ஆளும்கட்சியாக உருவெடுத்தது. அதிமுகவால் 70க்கும் குறைவான இடங்களை மட்டுமே கைப்பற்ற முடிந்தது.

ஆனால், தேர்தலில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட அமமுக, மநீம, நாம் தமிழர் ஆகிய கட்சிகளால் ஒரு இடத்தைக் கூட கைப்பற்ற முடியவில்லை.

English summary

Kamal Haasan formulates a new strategy to strengthen his party. Many of the MNM executives are now leaving for DMK.