உசிலம்பட்டியில் வந்த சிக்கல்! மாணவர்களுக்கு ஆபத்து நேரிடுமோ! கொந்தளித்த மநீம.. பறந்த அறிக்கை!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தமிழகத்தில் கனமழை பெய்து வரும் நிலையில், விபரீதம் நேரிடும் முன் நடவடிக்கை தேவை எனவும், பழுதடைந்த பள்ளிக் கட்டிடங்களை உடனடியாக சீரமைக்க வேண்டும் என மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சி வலியுறுத்தியுள்ளது.

மதுரை மாவட்டம்உசிலம்பட்டி அருகே உள்ள அல்லிக்குண்டம் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளியில் 140-க்கும் மேற்பட்ட மாணவ-மாணவிகள் படித்து வருகின்றனர்.இந்த பள்ளி கட்டிடத்தின் மேற்கூரைகள் சிதிலமடைந்து காணப்படுகிறது.

இதனால் பள்ளிக்கு வரும் மாணவ-மாணவிகள் பயத்துடனே வந்து சென்றனர். தற்போது மழைக்காலம் ஆரம்பித்து உள்ளதால் பள்ளி கட்டிடத்தை இடித்து விட்டு புதிதாக கட்ட வேண்டும் என அப்பகுதி மாணவ-மாணவிகளின் பெற்றோர் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.

ஆஹா.. புரட்டிப்போடும் புயல்.. தூத்துக்குடியில் 30 அடி உள்வாங்கிய கடல்.. அதிர்ச்சியடைந்த மக்கள்

English summary

As heavy rains are falling in Tamil Nadu, the makkal needhi maiam has insisted on the need to take action before disaster strikes and repair damaged school buildings immediately.