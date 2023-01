பணமதிப்பிழப்பு சட்டவிரோதம்.. பாஜக அரசை திகைக்க வைத்த நாகரத்னா! மகத்தான தீர்ப்பு என முரசொலி வரவேற்பு

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவித்த பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை செல்லும் என உச்சநீதிமன்ற 5 நீதிபதிகள் அமர்வு தீர்ப்பளித்து இருக்கும் நிலையில், நீதிபதி பிவி நாகரத்னா மட்டும், பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கைக்கு எதிராக மாறுபட்ட தீர்ப்பை வழங்கிய மத்திய அரசையும் ரிசர்வ் வங்கியையும் கேள்வி எழுப்பினார். இந்த நிலையில் நாகரத்னா அளித்த தீர்ப்பு மகத்தானது என்று அவர் கூறி இருக்கிறார்.

இதுகுறித்து திமுகவின் அதிகாரப்பூர்வ இதழான முரசொலியில் வெளியாகி இருக்கும் தலையங்கத்தில் குறிப்பிட்டு உள்ளதாவது, "பெரும்பான்மை நீதிபதிகள் எடுக்கும் முடிவுடன் முரண்பட்டு அளிக்கப்படும் தீர்ப்பானது, 'மாறுபட்ட தீர்ப்பு', 'முரண்பட்ட தீர்ப்பு' என அழைக்கப்படுகிறது.

அத்தகைய மாறுபட்ட தீர்ப்பானது மகத்தான தீர்ப்பாக வரலாற்றில் இடம்பெறும். அந்த வகையில் பணமதிப்பிழப்பு நடவடிக்கை குறித்த தீர்ப்பில் உச்சநீதிமன்ற நீதிபதி பி.வி.நாகரத்னா அளித்துள்ள தீர்ப்பானது மகத்தான தீர்ப்பாக அமைந்துள்ளது.

