பரந்தூரில் செங்கல் கூட வைக்க முடியாது.. "வாரிசு அரசியல்" பற்றி ஸ்டாலின் குரலில் பேசி சீமான் கிண்டல்!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: வாரிசு அரசியல் குறித்து முதல்வர் ஸ்டாலின் போல் பேசி நாம் தமிழர் கட்சியின் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கிண்டல் செய்துள்ளார். வாரிசு அரசியல் பற்றி ஸ்டாலின் அன்று பேசியதற்கு மாறாக எப்படி இப்போது செயல்படுகிறாரோ, அதேபோல் பரந்தூர் விமான நிலைய விவகாரத்தில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் செயல்படுவதாக சீமான் விமர்சித்துள்ளார்.

வேலு நாச்சியாரின் நினைவு நாளை முன்னிட்டு நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பில் போரூரில் உள்ள நாம் தமிழர் கட்சியின் அலுவலகத்தில் அதன் தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் கலந்து கொண்டு வேலுநாச்சியாரின் உருவப்படத்திற்கு மலர் தூது வீரவணக்கம் செலுத்தினார்.

பொங்கல் பரிசு + ரூ.1000.. ரேஷன் அட்டைகளுக்கு டோக்கன் தரும் தமிழக அரசு.. பெறுவது எப்படி? முழு விபரம்

இதனைத் தொடர்ந்து சீமான் செய்தியாளர்களை சந்தித்த போது, பாரத் ஜோடோ யாத்திரையில் கமல்ஹாசன் கலந்துகொண்டது பற்றி கேள்வி எழுப்பப்பட்டது. அதற்கு சீமான், யாத்திரை செல்வதால் மாற்றம் வந்துவிடும் என்றால், 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே யாத்திரை சென்றிருக்கலாம். அரசியல் புரட்சி மூலமாகவே அரசியலில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்த முடியும். பண மதிப்பிழப்பு விவகாரத்தை தவிர்த்து, அனைத்து பிரச்சினைகளையும் காங்கிரஸ் கட்சியே தொடங்கி வைத்துள்ளது.

English summary

Naam Tamilar Party chief coordinator Seeman has teased Chief Minister Stalin by talking about succession politics. Seeman has criticized how Chief Minister M.K.Stalin is acting in the Parantur Airport issue as opposed to what Stalin had said about succession politics.