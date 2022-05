நீட் தேர்வினால் தனியார் பயிற்சி மையங்கள் கொள்ளை...ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி முன் சாடிய அமைச்சர் பொன்முடி

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நீட் நுழைவு தேர்வால் தனியார் பயிற்சி மையங்கள் ஏழை மாணவர்களிடம் கொள்ளையடிப்பதாக அமைச்சர் பொன்முடி குற்றம் சாட்டியுள்ளார். பிளஸ் 2 மதிப்பெண் அடிப்படையிலேயே மருத்துவ படிப்பு மாணவர் சேர்க்கை அமைய அரசு உதியாக உள்ளது என்று கூறியுள்ளார்.

சென்னை பல்கலைக் கழகத்தின் 164 ஆம் ஆண்டு பட்டமளிப்பு விழா இன்று நடைபெற்று வருகிறது. சென்னை பல்கலைக்கழக வளாகத்தில் உள்ள பல்கலைக்கழக நூற்றாண்டு விழா அரங்கில் இன்று காலை 10 மணிக்கு தொடங்கியது.

பட்டமளிப்பு விழாவில் தமிழக ஆளுநரும், சென்னை பல்கலைக்கழகத்தின் வேந்தருமான ஆளுநர் ஆர்.என். ரவி தலைமை வகித்துள்ளார். இந்த நிகழ்ச்சியில் முதல்வர் மு.க. ஸ்டாலின் தலைமை விருந்தினராக பங்கேற்றுள்ளார்.

Minister Ponmudi has accused private training centers of robbing poor students of NEET entrance exams. He said that the government is in the process of admitting medical students on the basis of Plus 2 marks.