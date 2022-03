"நோ டேட்டா.." நீட் தேர்வு எழுதும் கிராமப்புற மாணவர்கள் விவரம் இல்லை.. கை விரித்த தேசிய தேர்வு முகமை

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: ‛‛நீட் தேர்வு தொடர்பாக கிராமப்புற மாணவர்கள் பற்றிய விபரங்கள் எங்களிடம் இல்லை'' என தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் மூலம் கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு தேசிய தேர்வு முகமை பதிலளித்துள்ளது. இதற்கு சமூக ஆர்வலர்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர்.

தேசிய அளவில் பொது மருத்துவம், பல்மருத்துவம் பயில நீட் (NEET) தகுதி தேர்வு கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. முதலில் மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியம் சார்பில் இந்த தேர்வு நடத்தப்பட்டது. தற்போது தேசிய தேர்வு முகமை நீட் தேர்வை நடத்தி வருகிறது.

இந்த தேர்வுக்கு தமிழகத்தில் கடும் எதிர்ப்பு உள்ளது. அரசு பள்ளி மற்றும் கிராமப்புற மாணவர்கள் நீட் தேர்வால் பாதிக்கப்படுவதாக தொடர்ந்து குற்றம்சாட்டுகள் உள்ளன.

English summary

The National Examinations Agency responded to a question by the Right to Information Act that ‘‘ we do not have details about rural students regarding the NEET exam ’’. ‛