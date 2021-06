நீட் தேர்வை ரத்து செய்ய சேர்ந்தே போராடுவோம்... அழைத்த முதல்வருக்கு ஓகே சொன்ன இபிஎஸ்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: நீட் தேர்வில் இருந்து விலக்கு பெற அதிமுகவும் துணை நிற்க வேண்டும் என்று சட்டபையில் பேசிய முதல்வர் மு.க ஸ்டாலின் அழைப்பு விடுத்தார். நீட் தேர்விலிருந்து விலக்கு பெற அதிமுக துணை நிற்கும் என்று எதிர்கட்சித்தலைவர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி தெரிவித்தார்.

தமிழகத்திற்கு நீட் தேர்வு தேவையில்லை என்று திமுக எதிர்கட்சியாக இருந்த போது போராடியது. நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்த உடன் நீட் தேர்வுக்கு விலக்கு அளிக்கப்படும் என்றும் ரத்து செய்யப்படும் என்றும் தேர்தல் அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.

திமுக வெற்றி பெற்று ஆட்சிக்கு வந்த உடன் நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்து வருகிறது. சட்டசபையில் ஆளுநர் உரை மீதான விவாதம் நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

Speaking in the Assembly, Chief Minister MK Stalin called on the AIADMK to stand by its exemption from the NEET test. Opposition leader Edappadi Palanichamy said the AIADMK deputy would stand for exemption from NEET.