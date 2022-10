கேரளாவில் சிக்கிய ராக்கெட் ராஜா! தண்ணி காட்டிய ரவுடியை ’ஸ்கெட்ச்’ போட்டு மடக்கிய நெல்லை போலீஸ்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : தென் மாவட்டங்களில் கொலை கட்ட பஞ்சாயத்து உள்ளிட்ட புகார்களின் காரணமாக காவல்துறையால் நீண்ட காலமாக தேடப்பட்டு வந்த குற்றவாளியான ராக்கெட் ராஜா திருவனந்தபுரத்தில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

தமிழகத்தின் தென் மாவட்டங்களான திருநெல்வேலி தூத்துக்குடி உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளை அடிதடி, கொலை, கட்ட பஞ்சாயத்து உள்ளிட்ட சட்டவிரோத செயல்களில் சுமார் 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக ஈடுபட்டு வருபவர் ராக்கெட் ராஜா.

நெல்லை மாவட்டம் ராதாபுரம் அருகே ஆணைகுடியை சேர்ந்த இவர் கடந்த 1993ஆம் ஆண்டு முதல் தற்போது வரை பிரபல ரவுடியாக வலம் வருகிறார். நெல்லை மாவட்டத்தில் நடந்த பல சாதிய கலவரங்களில் முக்கிய குற்றவாளியாக இவர் இருக்கிறார்.

English summary

Nellai rowdy Rocket Raja arrested in Thiruvananthapuram It has been reported that the accused Rocket Raja, who was wanted by the police for a long time due to complaints of murder in the southern districts, has been arrested in Thiruvananthapuram.