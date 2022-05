நெல்லை கல்குவாரி விபத்து.. பின்னணியில் திமுகவின் "முக்கிய பிரமுகர்!" அண்ணாமலை பரபர குற்றச்சாட்டு

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் விபத்து நிகழ்ந்த கல்குவாரி காங்கிரஸ் பிரமுகருக்கு சொந்தமானது. இதற்கு சட்டசபையில் உன்னத பொறுப்பில் உள்ளவரின் ஆதரவு உள்ளது என பாஜகவின் மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கூறியுள்ளார்.

திருநெல்வேலி மாவட்டம் பாளையங்கோட்டை தாலுகாவில் அடைமிதிப்பான் குளம் உள்ளது. இங்குள்ள கல்குவாரியில் கடந்த 14ம் தேதி பாறைகள் சரிந்து விபத்து ஏற்பட்டது.

இந்த இடிபாடுகளுக்குள் 6 பேர் சிக்கியுள்ளனர். மீட்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது.

‛‛The stone quarry accident in Tirunelveli district was owned by a Congress leader. After the incident the high-ranking person in the assembly who support this’’ says BJP Chief Annamalai.