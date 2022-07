நீங்க நடிகர் மட்டும் இல்ல..கொஞ்சம் பொறுப்பா நடந்துக்கங்க சரத்குமார்..விளாசிய நெட்டிசன்ஸ்! என்னாச்சு?

Chennai

சென்னை : பட வாய்ப்புகள் குறைந்த நிலையில் நடிகர் சரத்குமார் ஆன்லைன் ரம்மி விளம்பரங்களில் நடித்து வரும் நிலையில், அரசியல் கட்சித் தலைவராக இருந்து கொண்டு பொதுமக்களுக்கு ஊறு விளைவிக்கும் ஆன்லைன் ரம்மி விளம்பரத்தில் நடிக்கலாமா என நடிகரும் சமத்துவ மக்கள் கட்சி தலைவருமான சரத்குமாரை நெட்டிசன்கள் கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.

தமிழகத்தில் சென்னை, கோவை உள்ளிட்ட பல இடங்களில் ஆன்லைன் ரம்மி விளையாட்டில் தொடர்ச்சியாக பல லட்சம் பணத்தை இழந்ததால் மனஉளைச்சலுக்கு ஆளாகி தற்கொலை செய்து கொள்ளும் சம்பவம் அதிகரித்து வருகிறது.

இது, சாதாரண, நடுத்தர குடும்பத்தில் உள்ளவர்கள் மட்டுமின்றி வங்கி அதிகாரிகள், தகவல் தொழில்நுட்ப நிறுவனத்தில் பணியாற்றுபவர்கள், காவல் துறையில் பணியாற்றுபவர்கள் உள்ளிட்டவர்களும் தற்கொலை மற்றும் தற்கொலை முயற்சியில் ஈடுபடும் அவலநிலை ஏற்பட்டுள்ளது.

ஷாக்.. ஆன்லைன் ரம்மியில் ரூ.18 லட்சம் இழப்பு.. தர்மபுரியில் 2 குழந்தைகளின் தந்தை தற்கொலை-சோகம்

Actor Sarathkumar has been acting in online rummy commercials while film opportunities are few and far between. Actor and samathuvuva makkal katchi leader Sarathkumar has been severely criticized by netizens for acting in an online rummy ad that hurts the public while being the leader of a political party.