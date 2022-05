சட்டசபையில் வாய்திறந்த அதிமுக எம்எல்ஏ! கலாய்த்து தள்ளும் நெட்டிசன்கள்! இதுகூட தெரியாமலா இருக்கீங்க?

Chennai

சென்னை : திண்டுக்கல் மாவட்டம் நிலக்கோட்டை தொகுதியில் பழுதடைந்த கிராம நிர்வாக அலுவலர் கட்டிடத்தை புதுப்பித்து தரவேண்டுமென நிலக்கோட்டை சட்டமன்ற தொகுதி உறுப்பினர் தேன்மொழி சட்டசபையில் கேள்வி எழுப்பி நிலையில், அது கட்டி முடிக்கப்பட்டு ஒரு மாதம் ஆகிவிட்டது என்பதோடு, அதனை மீண்டும் கட்டித்தருவதாக அமைச்சரும் பதிலளித்தது சமூக வலைதளங்களில் நகைச்சுவையாக பகிரப்பட்டு வருகிறது

ஏற்கனவே கட்டி முடிக்கப்பட்ட VAO அலுவலகததை மீண்டும் கட்டித்தர கோரிக்கை வைத்த அதிமுக எம்எல்ஏ - வீடியோ

திண்டுக்கல் மாவட்டம் நிலக்கோட்டை சட்டமன்ற தொகுதி எம்எல்ஏவாக இருப்பவர் அதிமுகவைச் சேர்ந்த தேன்மொழி சேகர்.

மூன்று முறை நிலக்கோட்டை சட்டமன்ற தொகுதி எம்எல்ஏவாக இருந்தும் தொகுதிக்கு எதுவும் வெகுசிறப்பாக செய்யவில்லை என அப்பகுதி மக்கள் கூறினாலும், உள்ளூர் அரசியல் செல்வாக்கால் தொடர்ந்து ஜெயித்துக் கொண்டிருக்கிறார்.

