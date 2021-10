பாகிஸ்தானிலிருந்து போதை பொருள் கடத்தல்.. விடுதலை புலிகள் ஆதரவாளர் சென்னையில் கைது: என்.ஐ.ஏ நடவடிக்கை

Chennai

சென்னை: விடுதலை புலிகள் இயக்க ஆதரவாளர் ஒருவர் தேசிய புலனாய்வு முகமை அதிகாரிகளால் சென்னையில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

கடந்த மாா்ச் மாதம் லட்சத்தீவின் மினிக்காய் கடற்கரையில் 5 ஏகே 47 துப்பாக்கிகள், 1,000 தோட்டாக்கள், 300 கிலோ ஹெராயின் போதைப் பொருள் ஆகியவற்றை கடலோரக் காவல் படை பறிமுதல் செய்தது.

இதுதொடா்பாக போதைப் பொருள் தடுப்புப் பிரிவு அளித்த புகாரின் அடிப்படையில், கடந்த மே மாதம் இலங்கையைச் சோ்ந்த 6 போ் மீது என்ஐஏ அதிகாரிகள் வழக்குப் பதிவு செய்திருந்தனர்.

NIA arrested Satkunam alias Sabesan, age 47/2021, a SriLankan national and a former member of intelligence wing of LTTE presently residing at Valsaravakkam, Chennai, Tamil Nadu in connection with RC-01/2021/NIA/KOC, for his involvement in Arms & Drug trafficking from Pakistan to SriLanka, and utilizing the proceeds for furthering and supporting the revival of LTTE.