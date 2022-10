சென்னை சந்தையில் காய்கறி “பர்சேஸ்”.. தடையை மீறினாரா நிர்மலா சீதாராமன்? ரவுண்டு கட்டிய பியூஷ் மானுஷ்

Chennai

சென்னை: மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் காய்கறி வாங்கிய வீடியோ அதிகளவில் பகிரப்பட்டு வரும் நிலையில் அவரது பாதுகாவலர் தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பையில் காய்கறிகளை வைத்து இருப்பதால் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சுற்றுச்சூழல் ஆர்வலர் பியூஷ் மானுஷ் வலியுறுத்தி இருக்கிறார்.

இந்தியா முழுவதும் ஒருமுறை மட்டுமே பயன்படுத்தும் பிளாஸ்டிக் பைகளுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டு இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் கடந்த அதிமுக ஆட்சியிலேயே பாலிதீன் பைகள் உட்பட ஒருமுறை மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும் பிளாஸ்டிக்குகளுக்கான தடை அமலில் உள்ளது.

அதேபோல் கடந்த ஜூலை மாதம் ஒன்றாம் தேதி முதல் நாடு முழுவதும் ஒருமுறை மட்டும் பயன்படுத்தப்படும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டது. அதன் தொடர்ச்சியாக அவற்றை உற்பத்தி செய்யவும் தடை செய்யப்பட்டது.

The video of Union Finance Minister Nirmala Sitharaman buying vegetables is being shared on social media. Environmental activist Piyush Manush has insisted that action should be taken as her bodyguard kept vegetables in a banned plastic bag.