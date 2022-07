எனக்கு இன்னொரு பேர் இருக்கு! நித்யானந்தாவின் உண்மைப் பெயர் இதுதானா? இணையத்தில் வைரலாகும் பர்த் டே!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : வந்துட்டேன்னு சொல்லு திரும்ப வந்துட்டேன்னு சொல்லு.. ஆறு மாசத்துக்கு முன்னாடி எப்படி போனேனோ அப்படியே வந்துட்டேன்னு சொல்லு.. என மாஸாக கம்பேக் கொடுத்து தனது வழக்கமான உற்சாக சிரிப்புடன் சமூக வலைதளங்களை ஆக்கிரமித்து இருக்கிறார் நித்தியானந்தா..

இதையடுத்து நித்தியானந்தா யார் அவரது உண்மையான பின்னணி என்ன என்பது குறித்து வலை வீசி தேடி வருகின்ற பிரிட்டிஷன்கள் அதில் கிடைத்த சில சுவாரஸ்ய தகவல்களை பார்க்கலாம்..

பண மோசடி பாலியல் பலாத்காரம் மிரட்டல் உள்ளிட்ட வழக்குகளில் சிக்கி சாமியார் நித்தியானந்தா கடந்த சில வருடங்களாக தலைமறைவாகியுள்ளார். ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அருகில் ஒரு குட்டி தீவு விலைக்கு வாங்கி அதற்கு கைலாச என பெயரிட்டு அங்கே வசித்து வருவதாக கூறப்படுகிறது.

இது என் புதிய உடல்.. நான் நித்தியானந்தா 2.O - சாவே பயந்து ஓடிருச்சு டா! என்னென்ன சொல்றாரு பாருங்க

