கலவரக் காடான கள்ளக்குறிச்சி! தமிழகத்தில் நாளை முதல் பள்ளிகள் இயங்காது என அதிரடி அறிவிப்பு! பின்னணி?

சென்னை : கள்ளக்குறிச்சி பள்ளி தாக்கப்பட்டதை கண்டித்து நாளை தமிழகத்தில் நாளை முதல் சில நர்சரி, பிரைமரி, மெட்ரிகுலேஷன் மேல்நிலை மற்றும் சிபிஎஸ்இ பள்ளிகள் இயங்காது என, தமிழ்நாடு மெட்ரிகுலேஷன் சிபிஎஸ்சி நர்சரி பள்ளிகள் சங்கத்தின் தலைவர் நந்தகுமார் அதிரடியாக அறிவித்துள்ளார்.

கடலூர் மாவட்டம், வேப்பூர் அருகே பெரியநெசலூர் கிராமத்தைச் சேர்ந்த 17 வயது பள்ளி மாணவி ஒருவர், கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் அருகே கனியாமூரில் உள்ள ஒரு தனியார் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் விடுதியில் தங்கி இருந்தபடியே 12ம் வகுப்பு பயின்று வந்தார்.

இந்நிலையில் மாணவி விடுதியில் மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தார் என்று அவரது பெற்றோர்களுக்கு பள்ளி நிர்வாகம் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர்.

Tamil Nadu Matriculation CBSC Nursery Schools Association President Nandakumar has announced that some nursery, primary, matriculation secondary and CBSE schools will not function from tomorrow in Tamil Nadu to condemn the attack on Kallakurichi school.