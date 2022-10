மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக்.. எடப்பாடி திட்டத்தை நொறுக்க ஓபிஎஸ் போட்ட பிளான்.. வாயைப் பிளக்கும் சவுத்! காலி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தன் பொறுப்பில் இருந்துவந்த அதிமுக தங்கக் கவசம் கையை விட்டுச் சென்றிருப்பதால், அதற்கு ஈடாக தன் குடும்பத்தின் சார்பில் வெள்ளிக் கவசம் செய்து தேவர் சிலைக்கு அணிவிக்க ஓ.பன்னீர்செல்வம் திட்டமிட்டிருப்பதாக ஒரு தகவல் தென் மாவட்ட அதிமுக வட்டாரத்தில் பரவி வருகிறது.

2014ஆம் ஆண்டு அதிமுக சார்பாக ஜெயலலிதா பதிமூன்றரை கிலோ எடை கொண்ட தங்கக் கவசத்தை பசும்பொன் தேவர் சிலைக்கு வழங்கிய நிலையில், அதிமுக பொருளாளர் என்ற முறையில், குருபூஜையின்போது அதனை வங்கியில் இருந்து பெற்று பசும்பொன்னிற்கு எடுத்துச் சென்று வந்தார் ஓபிஎஸ்.

அரசியல் சூழல்களால் கடந்த 2017ஆம் ஆண்டிலும், இந்த ஆண்டும் ஓபிஎஸ் தேவர் தங்கக் கவசத்தைப் பெற முடியவில்லை. இது அவரது தரப்பினருக்கு கொஞ்சம் அதிருப்தியைக் கொடுத்துள்ளதாம்.

இதனால், தனது பெருமையை நிலைநிறுத்தும் வகையிலும், செல்வாக்கைக் காப்பாற்றிக் கொள்ளும் வகையிலும் அதே 13.5 கிலோ எடையில் ஒரு வெள்ளிக் கவசத்தை தேவர் சிலைக்கு அணிவிக்க ஓபிஎஸ் திட்டமிட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது.

English summary

According to the south political talks, O. Panneerselvam is planning to make a silver armor on behalf of his family and put it on thevar statue as he has lost gold armour.