வீடு திரும்பிய ஓபிஎஸ்! பழைய பன்னீர்செல்வமாக அதே உற்சாகத்துடன்! வழியில் கிடைத்த ‘ஹாப்பி நியுஸ்’!

சென்னை : கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டு சிகிச்சைக்காக சென்னை அமைந்தகரையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் கடந்த 10 நாட்களாக அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்ற ஓ.பன்னீர்செல்வம் தொற்றிலிருந்து குணமானதையடுத்து இன்று வீடு திரும்பியுள்ளார்.

முன்னாள் முதலமைச்சரும் அதிமுக பொருளாளர் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவியில் இருந்து நீக்கப்பட்டவருமான ஓ.பன்னீர்செல்வம் கடந்த சில நாட்களாக ஒற்றை தலைமை விவகாரம் தொடர்பாக தனது ஆதரவாளர்களுடன் தீவிர ஆலோசனை நடத்தி வந்தார்.

கடந்த 15ஆம் தேதி மாலை வரை தங்கள் தரப்பு நிர்வாகிகள் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் வழக்கறிஞர்களுடன் நீதிமன்ற தீர்ப்பு மற்றும் தேர்தல் ஆணையத்தில் முறையிடுவது குறித்து தீவிர ஆலோசனை செய்து வந்தார்.

O. Panneerselvam, who was admitted for the last 10 days at a private hospital in Chennai for treatment due to corona, has returned home today after recovering from the infection.