கிரீன் சிக்னல்.. ஒரு பக்கம் அல்ல.. இருபக்கம்.. ரவீந்திரநாத்துக்கு ஜாக்பாட்? சைலண்ட் மோடில் ஓபிஎஸ்!

சென்னை: பிரதமர் மோடி கூட்டணி கட்சிகளை அமைச்சரவையில் சேர்க்க விரும்புகிறாராம். அந்த வகையில் அதிமுகவிற்கு இடம் தர தயாராக உள்ளதாகவும் சொல்லப்படுகிறது. இதனால் அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளரும், முன்னாள் முதல்வர் ஓ பன்னீர்செல்வத்தின் மகன் ரவீந்திரநாத்துக்கு அமைச்சர் பதவி கிடைக்கும் வாய்ப்பு இருப்பதாக மீண்டும் தகவல்கள் கசிந்துள்ளது உள்ளது. இதற்காக ஓபிஎஸ் அழுத்தம் கொடுத்து வருவதாகவும் சொல்கிறார்கள்.

சட்டசபை தேர்தலில் அதிமுகு தோல்வியை தழுவினாலும், 65 இடங்களில் வெற்றி பெற்று வலுவான எதிர்க்கட்சியாக தமிழ்நாட்டில் உள்ளது. பாஜக, இந்த முறை அதிமுக கூட்டணியில் இணைந்ததன் காரணமாக 3 எம்எல்ஏக்களை பெற்றுள்ளது. அத்துடன் ஓரளவு வாக்கு வங்கியும் பெற்றுள்ளது.

நோட்டோவுடன் போட்டி போட முடியாத கட்சி என்று கிண்டல் செய்தவர்களுக்கு 3 எம்எல்ஏக்களுடன் சட்டசபைக்குள் நுழைந்து பாஜக தமிழக அரசியல் கணக்கை மீண்டும் தொடங்கி உள்ளது.

Prime Minister Modi wants to include coalition parties in the cabinet. AIADMK co-ordinator and former chief minister O Panneer Selvam's son raveendranath kumar mp is likely to get the ministerial post.