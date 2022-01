தமிழகத்தில்.. வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு கிழமைகளில் வழிபாட்டு தலங்களுக்கு மக்கள் செல்ல தடை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு தினங்களில் வழிபாட்டு தலங்களுக்கு பொதுமக்கள் செல்ல தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளதாக தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது. தமிழகத்தில் கொரோனா, ஒமிக்ரான் பரவல் அதிகரித்து வரும் நிலையில் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

தமிழகத்தில் கொரோனா வைரஸ் தொற்றை முடிவு கொண்டுவர 2 ஆண்டுகளாக பல்வேறு கட்ட ஊரடங்குகள் அமல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. சில மாதங்களாக கோவில்கள் வழிபாட்டுத் தலங்களில் அனைத்து நாட்களும் மக்கள் அனுமதிக்கப்பட்டு வந்தனர்.

தற்போது ஓமிக்ரான் பரவல் அதிகரித்து வருகிறது. எனவே கொரோனா பரவல் மேலும் அதிகரிப்பதை தடுக்கும் வகையில் அரசு மீண்டும் வழிபாட்டுத்தலங்களில் வெள்ளி, சனி, ஞாயிறு ஆகிய மூன்று நாட்களுக்கு பொதுமக்களுக்கு அனுமதியில்லை என தெரிவித்துள்ளது. வார இறுதி நாட்களில் வழிபாட்டுத் தலங்களில் மக்கள் கூட்டத்தை குறைக்கும் வகையில் அரசு இந்த அறிவிப்புகளை வெளியிட்டுள்ளது.

பொருட்காட்சிகள் நடத்துவதற்கு தடை விதிக்கப்படுகிறது. பொது பேருந்துகள் மற்றும் புறநகர் ரயில் இருக்கைகளில் 50% பயணிகள் மட்டுமே அமர்ந்து செல்ல அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது. மெட்ரோ ரயிலில் 50% பயணிகளுக்கு மட்டுமே அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது.

கொரோனா 3வது அலை தொடங்கியுள்ளது.. மக்களே உஷார்...! எச்சரிக்கும் மா.சுப்பிரமணியன்

இதே போல பொங்கல் பண்டிகை கொண்டாட்டங்கள், மார்கழி மாத கச்சேரிகளுக்கும் பல கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன. பொழுதுபோக்கு, கேளிக்கை பூங்காக்கள் செயல்பட தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

The Tamil Nadu government has announced that the public will not be allowed to visit places of worship on Fridays, Saturdays and Sundays. Restrictions have been imposed in Tamil Nadu as the spread of corona and omigron has increased.