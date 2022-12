டிச. 24ஆம் தேதி திமுக அனைத்து அணிகள் நிர்வாகிகள் கூட்டம்! துரைமுருகன் வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு!

Chennai

oi-Arsath Kan

சென்னை: டிசம்பர் 24ஆம் தேதி திமுகவில் உள்ள அனைத்து அணிகளின் நிர்வாகிகள் கூட்டம் ஸ்டாலின் தலைமையில் சென்னையில் நடைபெறும் என அக்கட்சியின் பொதுச்செயலாளர் துரைமுருகன் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளார்.

அண்ணா அறிவாலயத்தில் உள்ள கலைஞர் அரங்கத்தில் கூட்டம் நடைபெறும் என அவர் அறிவித்துள்ளார்.

புதிய நிர்வாகிகள் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும், அணிகளை எவ்வாறு வலுப்படுத்த வேண்டும் என்பது பற்றி முதல்வர் அறிவுரை வழங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

English summary

DMK general secretary Duraimurugan announced that a meeting of DMK all-wing executives will be held in Chennai, under the leadership of Stalin, on December 24.