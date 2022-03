Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: கல்லறையில் உள்ள ஜெயலலிதாவை எழுப்பிக் கேட்டால் மட்டுமே ஜெயலலிதா மரணத்துக்கான மர்மம் தெரியவரும் என்று தமிழ்நாடு பாடநூல் கழக தலைவரும் பட்டிமன்ற நடுவருமான திண்டுக்கல் லியோனி பேசியுள்ளார்.

ஜெயலலிலா எப்படி இறந்தார் தெரியுமா..? திண்டுக்கல் லியோனி பேச்சால் எழுந்த சர்ச்சை

புதுவண்ணாரப்பேட்டையில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் பிறந்தநாளை முன்னிட்டு நல திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா நடைபெற்றது. இதில், பொதுமக்களுக்கு தையல் இயந்திரங்கள், பாத்திரங்கள் போன்ற நலதிட்ட உதவிகள் வழங்கப்பட்டன.

இதில் சிறப்பு விருந்தினராக தமிழ்நாடு பாடநூல் கழக தலைவரும் பட்டிமன்ற நடுவருமான திண்டுக்கல் லியோனி, ஆர்.கே.நகர் சட்டப்பேரவை உ றுப்பினர் எபினேசர் உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

ஜெயலலிதா மரணத்தின் காரணம் இதுதான்.. ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தில் அப்பல்லோ மருத்துவர்கள் வாக்குமூலம்

English summary

Dindigul Leoni, chairman of the Tamil Nadu Textbook Association and a panel judge, has said that the mystery of Jayalalithaa's death will be revealed only if she is awakened from the grave.