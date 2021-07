முதல்வரிடம் இருந்து பறந்த உத்தரவு.. சென்னையில் ரவுடிகளை ஒழிக்க ஆபரேஷன் DARE ரெடி.. செம பிளான்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் எந்த கட்சிக்கு வந்தாலும் ரவுடிகளின் கொட்டத்தை அடக்க கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. தற்போது தமிழ்நாடு முதல்வராக இருக்கும் மு.க.ஸ்டாலின் தான் பதவியேற்றது முதல் பல்வேறு அதிரடி திட்டங்களை நிறைவேற்றி வருகிறார்.

அந்த வகையில் தமிழ்நாட்டில் சட்டம்-ஒழுங்கு எந்த வகையிலும் பாதிக்கப்பட கூடாது என்று போலீஸ் உயர் அதிகாரிகளுக்கு மிகக் கடுமையாக உத்தரவிட்டுள்ளார். சட்டம்-ஒழுங்கை பராமரிக்கும் வகையில் ஐ.பி.எஸ் அதிகாரிகள் போலீஸ் உயர் அதிகாரிகள் மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.

இதேபோல் தமிழ்நாடு டி.ஜி.பி.யாக இருந்த திரிபாதி ஓய்வு பெறுவதற்கு முன்னரே அடுத்த டிஜிபி குறித்தும், மக்களின் இடையூறு ஏற்படுத்தும் ரவுடிகளை அழிக்கும் வகையில் ஒரு திறமையான அதிகாரி வேண்டும் என்று அவர் நினைத்துள்ளார்.

English summary

Operation DARE is being prepared to eradicate rowdies in Chennai. Police Commissioner Shankar Jival has assured that the rowdies in Chennai will be completely wiped out