கிரீன் சிக்னல்.. ஓபிஎஸ் முடிவால் மொத்தமாக மூடப்படும் கதவு.. சசிகலாவிற்கு செக்.. இபிஎஸ் கேம்ப் குஷி!

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: அதிமுகவில் நிலவி வந்த உட்கட்சி பூசல் ஓரளவிற்கு முடிந்துள்ள நிலையில் கட்சியின் ஒருங்கிணைப்பாளர் ஓ. பன்னீர்ச்செல்வம் மற்றும் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி இடையே கொஞ்சம் இணக்கம் ஏற்பட தொடங்கி உள்ளது. சசிகலா இனி கட்சி வரவே முடியாது என்ற சூழ்நிலை உருவாக தொடங்கி உள்ளது.

அதிமுக கட்சிக்குள் கடந்த 2-3 வாரங்களாக நிலவி வந்த உட்கட்சி மோதல் ஒருவழியாக முடிவிற்கு வந்து இருக்கிறது. கட்சியில் சசிகலாவிற்கு ஆதரவாக செயல்பட்டு வந்த 15 நிர்வாகிகள் மொத்தமாக கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்டு உள்ளனர்.

கட்சியின் மூத்த நிர்வாகி புகேழ்ந்தியும் நீக்கப்பட்டுள்ளார். சட்டசபை எதிர்கட்சித் தலைவர் பதவியை ஓ. பன்னீர்செல்வம் ஏற்றுக்கொண்டுள்ள நிலையில், கட்சிக்குள் நிலவி வந்த மோதல் கிட்டத்தட்ட முடிவிற்கு வந்துவிட்டது.

English summary

OPS and EPS are getting more closer: Sasikala plan to return may not happen anytime soon in AIADMK.