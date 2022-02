ஜெட் வேகத்தில் மணல் விலை.. காரணத்தை பட்டியலிட்ட ஓ.பி.எஸ்.. தமிழக அரசுக்கு வைத்த முக்கிய கோரிக்கை!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: மணல் விலையைக் கட்டுப்படுத்த தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவரும், அதிமுக ஒருங்கிணைப்பாளருமான ஓ,பன்னீர்செல்வம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளார்.

கட்டுமானப் பொருள்களில் மிக முக்கியமானதாக விளங்கும் சிமெண்ட், கம்பி, செங்கல், மணல், மரம் போன்ற பொருள்களை அத்தியாவசியப் பொருட்களின் பட்டியலில் கொண்டு வந்து பொதுமக்களுக்கு நியாயமான விலையில் கிடைக்க ஆவன செய்யப்படும் என்று திமுக அரசின் தேர்தல் அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆனால் நியாயமான விலையில் கிடைப்பதாகத் தெரியவில்லை. மாறாக கட்டுக்கடங்காமல் ஏறிக் கொண்டே செல்கிறது என்று ஓ,பன்னீர்செல்வம் குற்றம்சாட்டினார்.

English summary

AIADMK Deputy Leader of the Opposition and AIADMK Coordinator O. Panneerselvam has demanded that the Tamil Nadu government take action to control the price of sand. He demanded that the Chief Minister should pay due attention to this