அந்த 2 பேர் அதிமுகவை விட்டு போக இதான் காரணம்.. எடப்பாடியை தூக்க ‘ஒரு ஐடியா’.. ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் பரபர!

சென்னை : அதிமுகவுக்கு பலமாக இருந்த ராஜகண்ணப்பன், செந்தில் பாலாஜி ஆகியோரை அதிமுகவில் இருந்து விட்டிருக்கக் கூடாது, அவர்கள் போனதற்கு காரணம் அதிமுகவில் 10 பேர் மட்டுமே செல்வாக்காக இருக்க நினைத்தது தான் என ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் கொளத்தூர் கிருஷ்ணமூர்த்தி விமர்சித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் ஓபிஎஸ் - ஈபிஎஸ் இடையே நிலவி வரும் மோதல் போக்கால், இரு தரப்பினரும் மாற்றி மாற்றி கடுமையாக விமர்சித்து வருகின்றனர்.

சட்டமன்ற இருக்கை, தேவர் தங்கக் கவசம் என இரு தரப்பிற்கும் இடையேயான மோதல் முற்றியுள்ள சூழலில் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளரான கொளத்தூர் கிருஷ்ணமூர்த்தி இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார்.

அப்போது பேசிய அவர், அதிமுக ஒன்று சேர்ந்தால் முதலில் ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் காலில் விழுவது ஜெயக்குமார் தான் என கடுமையாக சாடியுள்ளார்.

அதிமுக பொன்விழா.. முதல்வர் ஸ்டாலினை பின்பற்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி.. ட்விட்டர் ஸ்பேஸில் உரை!

English summary

OPS supporter Kolathur Krishnamurthy has criticized that Rajakannappan and Senthil Balaji who were strong in ADMK left the party, because of only 10 people wanted to be influential persons in AIADMK.