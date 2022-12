Exclusive ஓபிஎஸ்ஸின் இன்னொரு முகம்.. எடப்பாடியே மிரண்டு போய்ட்டாரு! “வெறும் 2 சீட்”.. அப்படியா கதை?

Chennai

சென்னை : "ஓ.பன்னீர்செல்வம் இன்னொரு முகத்தைக் காட்டி இருக்கிறார். அதைப் பார்த்ததுமே எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பயம் வந்துவிட்டது. அதனால்தான் தலைமை கழகத்தில் இருந்து, அதிமுக கொடி, கட்சிப் பெயரை பயன்படுத்தக்கூடாது என வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளனர்." என ஒன் இந்தியாவிற்கு அளித்துள்ள பிரத்யேக பேட்டியில் ஓபிஎஸ் ஆதரவாளரான கொளத்தூர் கிருஷ்ணமூர்த்தி தெரிவித்துள்ளார்.

அதிமுகவில் ஓபிஎஸ், ஈபிஎஸ் இருவரும் தனித்தனி அணிகளாகச் செயல்பட்டு வரும் நிலையில், சமீபத்தில் மாவட்ட செயலாளர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டத்தை நடத்தினார் ஓ.பன்னீர்செல்வம்.

இதையடுத்து, எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு, ஓபிஎஸ், கட்சி பெயர் கொடி ஆகியவற்றைப் பயன்படுத்துவதை எதிர்த்து வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்பியுள்ளது. கட்சியின் இடைக்கால பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிசாமியை உயர் நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொண்டதால், கட்சியில் இருந்து நீக்கப்பட்ட ஓபிஎஸ் கட்சி பெயரை பயன்படுத்த முடியாது என நோட்டீஸ் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.

இந்நிலையில், இந்த நிகழ்வுகள் பற்றி ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர் கொளத்தூர் கிருஷ்ணமூர்த்தி, ஒன் இந்தியாவிற்கு பேட்டி அளித்துள்ளார்.

"O.Panneerselvam has shown another face. Seeing that, Edappadi Palaniswami got scared. That is why they have sent a legal notice from the head office not to use the AIADMK flag and party name.” OPS supporter Kolathur Krishnamurthy said in an exclusive interview to One India.