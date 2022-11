‘டிக்கெட் கன்ஃபார்ம்’ கண் டெல்லியில்.. ‘கை’ எங்கேனு பாருங்க? எடப்பாடிக்கு தூண்டில் போட்ட வேந்தர்!

Chennai

சென்னை : 2024 லோக்சபா தேர்தலுக்காக இப்போதே தமிழக அரசியல் களத்தில் கூட்டணி, சீட் பேச்சுகள் தொடங்கியுள்ள நிலையில், சிறிய கட்சிகளும் தேர்தல் பணிகளைத் தீவிரப்படுத்தியுள்ளன. ஐஜேகே நிறுவனர் பாரிவேந்தர் ஒரே நேரத்தில் டெல்லியிலும், எடப்பாடியிடமும் தனது சீட்டை உறுதி செய்ய முயன்று வருகிறார்.

பாஜக கூட்டணியில் இடம்பெறுவதாகச் சொல்லப்படும் புதிய தமிழகம், தமிழ் மாநில காங்கிரஸ், இந்திய ஜனநாயக கட்சி போன்றவை தொகுதிகளைக் குறிவைத்து தேர்தல் வேலைகளைத் தொடங்கியுள்ளன.

தேர்தல் நெருங்குவதால், பாஜக தலைமை மற்றும் மக்களின் கவனத்தைப் பெறும் வகையில் புதிய தமிழகம், தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சிகள் ஆர்ப்பாட்டங்கள், போராட்டங்களை நடத்தி வருகின்றன.

ஐஜேகே நிறுவனரும் பெரம்பலூர் எம்.பியுமான பாரிவேந்தர் 2024 தேர்தலில் கள்ளக்குறிச்சியை குறிவைத்து வேலையைத் தீவிரப்படுத்தி இருக்கிறார்.

