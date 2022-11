இவ்வளவு வேகமா? காலாவதியான அவசர சட்டம்! கல்லா கட்டத் தொடங்கிய சூதாட்ட ஆப்கள்! மக்களே கவனம்!

Chennai

சென்னை : தமிழக சட்டசபையில் நிறைவேற்றப்பட்ட ஆன்லைன் தடைச் சட்டம் மசோதாவுக்கு ஆளுநர் ஆர் என் ரவி ஒப்புதல் அளிக்காத நிலையில் அது காலாவதியாகிவிட்டது. இந்நிலையில் நேற்று முன் தினத்திலிருந்து ஆன்லைன் சூதாட்ட ஆப்கள் செயல்பட்டு வரும் நிலையில் பணம் செலுத்தி விளையாடுமாறு பலருக்கும் குறுஞ்செய்திகள் வரத் தொடங்கி இருக்கிறது.

கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் 2020ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதத்தில் அவசர சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டது; 2021 பிப்ரவரியில் பேரவையில் சட்டம் இயற்றப்பட்டது.

அச்சட்டத்தை எதிர்த்து ஆன்லைன் சூதாட்ட நிறுவனங்கள் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம், அச்சட்டம் செல்லாது என்று கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி தீர்ப்பளித்தது.

