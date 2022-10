சும்மாவா! அப்பவே சொன்ன பெரியார்.. வாடகைத்தாய் முறை பற்றி 1938லேயே எழுதியது என்ன தெரியுமா?

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை: நயன்தாரா-விக்னேஷ் சிவன் தம்பதியினருக்கு பிறந்துள்ள இரட்டை குழந்தைகள் குறித்து பரவலாக பேசப்பட்டு வரும் நிலையில், சமூக வலைத்தளங்களில் 1938ம் ஆண்டிலேயே வாடகைத் தாய் (Surrogacy) மூலம் குழந்தை பெற்றுக்கொள்ளுதல் குறித்து பெரியார் கூறியுள்ள கருத்து வேகமாக பரவி வருகிறது.

வாடகைத்தாய் மூலம் குழந்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகள் இருக்கிறது என்றும், இவற்றை நயன்தாரா-விக்னேஷ் சிவன் தம்பதியினர் மீறி விட்டனர் என்றும் பல்வேறு கருத்துக்கள் உலா வருகின்றன.

ரஷ்யாவின் குண்டு மழை.. பாதுகாப்பாக இருங்கள்.. உக்ரைன் வாழ் இந்தியர்களுக்கு தூதரகம் ஹை அலர்ட்!

மேலும் ஒருபடி மேலே போய் அவர்கள் இந்து மத பழக்கத்தை சீரழித்துவிட்டனர் என்றும் சிலர் விமர்சிக்க தொடங்கிவிட்டனர்.

English summary

While the twin children born to Nayanthara-Vignesh Shivan couple are being widely talked about, Periyar's opinion about having a child through surrogacy in 1938 is spreading rapidly on social media.