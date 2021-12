மீண்டும் வாலாட்டும் பீட்டா! "ஓமிக்ரான் பரவுவதால் ஜல்லிக்கட்டுக்கு தடை போடுங்க" தமிழக அரசுக்கு கடிதம்

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஓமிக்ரான் வைரஸ் பரவல் அதிகரித்து வருவதால் தமிழ்நாட்டில் ஜல்லிக்கட்டு போட்டியை நடத்துவதற்கு அனுமதி வழங்க கூடாது என்று தமிழக அரசுக்கு பீட்டா அமைப்பு கடிதம் எழுதி உள்ளது. கொடிய தொற்று வைரஸ் நோயுடன் போராடும் நாட்டில் ஜல்லிக்கட்டு போன்ற அத்தியாவசியமற்ற நிகழ்வுகளுக்கு இடமில்லை என்று பீட்டா இந்தியா அமைப்பின் சிஇஓ மணிலால் வல்லியத்தே தெரிவித்துள்ளார்.

டெல்டா கொரோனா வைரஸ் பரவலைக் காட்டிலும் ஓமிக்ரான் வைரஸ் அதிவேகமாக பரவக்கூடியது என்று உலக சுகாதார நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. ஓமிக்ரான் தொற்று பரவலை கருத்தில் கொண்டு நாடு முழுவதும் பல புதிய கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

பரவும் ஓமிக்ரான்.. மக்களே முன்னெச்சரிக்கையாக இருங்க.. பிரதமர் மோடி வேண்டுகோள்

தமிழ்நாட்டில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. புத்தாண்டு அன்று நள்ளிரவு சென்னையில் மெரினா உள்பட கடற்கரை பகுதிகளில் மக்கள் கூடுவதற்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் பொங்கல் பண்டிகையையொட்டி தமிழ்நாட்டில் நடத்தப்படும் பாரம்பரியம் மிக்க ஜல்லிக்கட்டு போட்டிகளுக்கும் தடை விதிக்க வேண்டும் என்று பீட்டா அமைப்பு வலியுறுத்தி உள்ளது.

English summary

The PETA organization has written a letter to the Tamil Nadu government asking it not to allow the Jallikkattu competition to be held in Tamil Nadu due to the increasing spread of the Omicron virus.