பிளஸ் 2 பொதுத்தேர்வில் 8,16,473 பேர் தேர்ச்சி - பள்ளிக்கு வராத 1656 மாணவர்கள் தேர்ச்சியில்லை

சென்னை: பிளஸ் 2 மதிப்பெண்கள் பட்டியலை பள்ளிக் கல்வித் துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் இன்று வெளியிட்டார். இந்த ஆண்டு 8,16,473 பேர் +2 வில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர் 1656 பேர் பள்ளிக்கு வரவில்லை எந்த தேர்வும் எழுதவில்லை என்றும் அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார்.

கொரோனா பரவல் காரணமாக +2 பொதுத்தேர்வுகள் ரத்து செய்யப்பட்டன. அனைவரும் தேர்ச்சி அடைந்ததாக அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் இன்று மதிப்பெண்கள் பட்டியலை அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி வெளியிட்டார்.

செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ், பிளஸ் 2 மாணவர்கள் 100% தேர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

பள்ளிக்கு வராத எந்த தேர்வுகளும் எழுதாத மாணவர்கள் 1656 பேர் தேர்ச்சி பெறவில்லை என்றார்.

School Education Minister Anbil Mahesh today released the list of Plus 2 marks. This year, 8,16,473 students have passed +2, 1656 have not attended school and have not written any exams, the minister said.