சாதி என்பது கெட்ட வார்த்தையல்ல! பல பேர் அப்படித்தான் நினைக்குறாங்க.. அன்புமணி சொன்ன புது விளக்கம்.!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : சாதியில் பல நல்ல விஷயங்களும் இருக்கின்றன எனவும், சாதி என்றால் கெட்ட வார்த்தை என்று பலபேர் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என பாட்டாளி மக்கள் கட்சி தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் கூறியுள்ளார்.

சென்னை திருவேற்காட்டில் நேற்று பாட்டாளி மக்கள் கட்சியின் சிறப்பு பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில் அக்கட்சியின் தலைவராக அன்புமணி ராமதாஸ் தேர்வு செய்யப்பட்டது. இதற்கான தீர்மானமும் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது.

பாமக தலைவராக பொறுப்பேற்ற பின்னர் தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின், எதிர்கட்சி தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி உள்ளிட்ட முக்கிய அரசியல் கட்சித் தலைவர்களை சந்தித்து வரும் அன்புமணி பாமக 2.0, பாட்டாளி மாடல் ஆட்சி ஆகியவை குறித்து பேசி வருகிறார்.

English summary

Pmk leader Anbumani Ramadoss has said that there are many good things in caste and many people think that caste is a bad word.