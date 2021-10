நடிகர் சரத்குமார் வீட்டுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்.. வசமாக சிக்கிய இளைஞர்.. திடீர் பரபரப்பு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: நடிகர் சரத்குமார் வீட்டிற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்த மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட நபரை போலீசார் கைது செய்து எச்சரித்து அனுப்பி வைத்தனர். நடிகரும், சமத்துவ மக்கள் கட்சியின் தலைவருமான சரத்குமார் சென்னை கொட்டிவாக்கத்தில் வசித்து வருகிறார்.

இந்த நிலையில் சென்னை காவல் கட்டுப்பாடு அறைக்கு தொலைபேசி அழைப்பு வந்தது. எதிர்முனையில் பேசிய ஒரு நபர் 'நடிகர் சரத்குமாரின் வீட்டில் வெடிகுண்டு வைக்கப்பட்டுள்ளது. இன்னும் சற்று நேரத்தில் வெடித்து விடும்'' என்று கூறி தொலைபேசி இணைப்பை துண்டித்து விட்டார்.

பசுமைப் பட்டாசுகளை அனுமதிக்க வேண்டும் - 4 மாநில முதல்வர்களுக்கு மு.க ஸ்டாலின் கடிதம்

English summary

Police have arrested and issued a warning to a mentally ill person who made a bomb threat to actor Sarathkumar's house. Police have issued a stern warning that those who spread rumors of bombings in the homes of important personalities will be dealt with severely