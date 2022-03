டிஎஸ்பியாக பதவி உயர்வு பெற்ற 91 இன்ஸ்பெக்டர்கள் - தமிழக அரசு உத்தரவு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: தமிழகம் முழுவதும் 91 போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர்கள் துணை போலீஸ் சூப்பிரண்டுகளாக பதவி உயர்வு பெற்றுள்ளனர். இதற்கான பணி நியமன உத்தரவை தமிழக அரசு பிறப்பித்துள்ளது.

துணை காவல் கண்காணிப்பாளர் பதவிக்கான காலியிடங்களின் மதிப்பீடு 2020-2021 ஆம் ஆண்டிற்கான (வகுப்பு.I1, தமிழ்நாடு காவல் பணியின் வகை.I) நேரடி ஆட்சேர்ப்பு மூலமாகவும், இடமாற்றம் மூலமாகவும் நிரப்பப்பட வேண்டும்

ஆண்டுக்கான மேற்படி பதவிக்கான குழுவும் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.

தமிழக காவல்துறை வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பு:

தமிழ்நாடு காவல்துறையில் துணைக் கண்காணிப்பாளர் (வகை. I).2021-2022 ஆம் ஆண்டிற்கான இடமாற்றம் மூலம் ஆட்சேர்ப்பு மூலம் நிரப்பப்படும் சேவை,91 ஆக நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளது. டிஎஸ்பியாக பதவி உயர்வு பெற்றவர்கள்.

பி.ஏ.அப்பாசாமி

எஸ்.குமரன்

என்.கருணாகரன்

டி.கந்தசாமி

எல்.மனோகர்

த.சீரலன்

ஆர்.செந்தில் குமார் டி

பி.பிரபு

க.நிலவழகன்

எம்.தங்கதுரை

சி.சுப்ரமணியன்

டி.அம்மாதுரை

தி.முருகன்

ஐ.கோபாலகிருஷ்ணன்

கே.கென்னடி

ஆர்.ராஜா ராபர்ட்

ஆர்.ராஜ சுந்தர்

என்.எஸ்.நாகலிங்கம்

டி.சுரேஷ்

எம்.சிவலிங்க சேகர்

கே.சுப்பையா

எம்.முத்துக்குமரன்

எஸ்.குமரேசன்

என்.மீனாட்சிநாதன்

பி.என்.ராஜன்

ஜி.நந்தகுமார்

கே.முருகேசன்

எஸ்.கணேசதாஸ் 28.

பி.சந்திரசேகரன்

தி.சதாசிவம்

பி.சரவணன்

ஆர்.தாமஸ் ஜேசுதாசன்

டி.வசந்தன்

கே.ஜெகதீசன்

ஆர்.முத்துக்குமார்

கே.எம்.மனோகரன்

எஸ்.முனியசாமி

டி.சுரேஷ் குமார்

சி.பி.ராதாகிருஷ்ணன்

பி.பார்த்திபன்

ஜே.சுகுமாரன்

டி.வீரக்கும்னர்

ந.வேலவன்

எஸ்.அருள்

ஆர்.பரவசுதேவன்

ஆர்.கண்ணன்

சிவகுமார்

எம்.சேகர் பாபு

டி.விவேகானந்தன்

என்.முத்துக்குமார்

சி.கண்ணன்

கே.ஆவுடையப்பன்

ஜி.நீலகண்டன்

ஜே.ராஜீவ் பிரின்ஸ் ஆரோன்

தி.கந்தசாமி

பி.ரவீந்திரன்

ந.மணிவர்மன்

வி.தெய்வேந்திரன்

பி.தனசெல்வன்

ந.மகாவிஷ்ணு

வி.ஸ்ரீனிவாசன்

அ.வரவு ராஜசீலன்

ஆர்.சாலை ராம் சக்திவேல்

ஏ.செல்வசேகர்

டி.ஆர்.அன்பரசன்

பி.சுரேஷ்குமார்

ஆர்.அழகு

எஸ்.திருமால்

டி.விஜயகுமார்

ஏ.முரளி

என்.இளங்கோவன்

எஸ்.கோவிந்தசாமி

ஏ.வேலுசனி

ஏ.டி.சக்கரவர்த்தி

எஸ்.மயில்சாமி

ஆர்.ராஜாமுரளி

ஜி.கே.வெங்கடகுமார்

எஸ்.சிவசுப்பு

ஆர்.தமிழ்செல்வன்

பி.காசிவிஸ்வநாதன்

பி.சுந்தரராஜன்

எல்.செந்தில் குமார்

கே.சக்திவேல்

ஜி.கண்ணையன்

எம்.தேவேந்திரன்

ஏ.அமல் ஸ்டான்லி ஆனந்த்

பி.எஸ்.கந்தசாமி

எம்.நாகராஜன்

பி.பால் ஸ்டீபன்

ப.கந்தவேலு

ஏ.ரவி

