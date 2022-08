இதெல்லாம் கட்டுக்கதை.. ‘தேவைக்கு ஏற்ற டேட்டா கிடைக்கும்’ - கருத்துக்கணிப்பு பற்றி பிடிஆர் விளாசல்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ராகுல் காந்திக்கு 9% ஆதரவு என்றும் அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலுக்கு 7% ஆதரவு என்றும் தெரிவிக்கும் எந்த ஒரு கருத்துக்கணிப்பும் கல்வியறிவு கொண்ட நபர்களால் முற்றிலும் புறக்கணிக்கப்பட வேண்டியது என தமிழக நிதி அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் தெரிவித்துள்ளார்.

எந்தக் கேள்வி கேட்டாலும் டேட்டா இல்லை என மத்திய அரசு ஒரே பதிலைச் சொல்லும் காலத்தில், கருத்துக் கணிப்பு ஏஜென்சிகளும், ஊடகங்களும் 'தேவைக்கு ஏற்ப' தரவுகளை உற்பத்தி செய்து தருகின்றன என விமர்சித்துள்ளார் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன்.

ராகுல் காந்திக்கு நிகராக அரவிந்த் கெஜ்ரிவாலை முன்னிறுத்துவது ஊடகங்கள் கிளப்பும் கட்டுக்கதை என்றும் கடுமையாகச் சாடியுள்ளார் பழனிவேல் தியாகராஜன்.

English summary

Any poll that has Rahul Gandhi at 9% & Arvind Kejriwal at 7% should be met with utter disbelief by any literate person. The polling agencies/media are manufacturing "customized data" on demand : Minister PTR Palanivel Thiagarajan slams India today survey.