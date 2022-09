மத்திய அரசின் தடைக்கு எதிர்ப்பு.. இந்தியா முழுவதும் இன்று தடையை மீறி "போராட்டம்" அறிவித்த பிஎஃப்ஐ

Chennai

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

சென்னை: பாப்புலர் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் இந்தியா அமைப்புக்கு மத்திய அரசு 5 ஆண்டுகள் தடை விதித்துள்ள நிலையில் தமிழ்நாடு உட்பட இந்தியா முழுவதும் தடையை மீறி போராட்டத்தில் ஈடுபடப்போவதாக பி.எஃப்.ஐ அமைப்பு அறிவித்துள்ளது.

பாப்புலர் பிரண்ட் ஆஃப் இந்தியா அமைப்பு நாடு முழுவதும் கிளைகளை பரப்பி செயல்பட்டு வந்தது. தலித், சிறுபான்மை மக்களுக்கு எதிரான அடக்குமுறைகள், சட்டங்களுக்கு எதிராகவும், மத்திய அரசு, பாஜக, ஆர்.எஸ்.எஸ். அமைப்புக்கு எதிராகவும் குரல் கொடுத்து வந்தது.

அதே நேரம் பாஜக மற்றும் இந்துத்துவ அமைப்புகள் பாப்புலர் பிரண்ட் ஆஃப் இந்தியா அமைப்பு கலவரங்களை தூண்டி வருவதாக குற்றம்சாட்டி அவற்றை தடை செய்ய வேண்டும் என வலியுறுத்தி வந்தன.

பிஎஃப்ஐ மட்டுமல்ல.. மொத்தம் “9” - கேம்பஸ் ஃப்ரண்ட், NCHRO, இமாம் கவுன்சில் அமைப்புகளுக்கும் தடை

English summary

While the Union government has imposed a ban on the Popular Front of India for 5 years, the PFI organization has announced that it will engage in protests across India, including Tamil Nadu.