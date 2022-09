ஆவினில் ”ஹலால்" எதுக்குங்க? ஆவினை இந்துக்கள் புறக்கணிக்க வேண்டுமா? தமிழக அரசுக்கு பறந்த கோரிக்கை!

Chennai

சென்னை : ஆவின் பொருளான வெண்ணெய்யில் ஹலால் குறியீடு இருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ள நிலையில், ஆவினில் ஹலால் நடைமுறை குறித்து வதந்திகளை பரப்பும் சமூக விரோதிகளை இரும்புக் கரம் கொண்டு அடக்க வேண்டும் என தமிழக அரசுக்கு பால் முகவர்கள் சங்கம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.

ஹலால் என்பது ஆடு, கோழி மற்றும் மாடு போன்ற இறைச்சிகளை அறுக்கும் முறையாகும். உணவுக்காக ஹலால் முறையில் அறுக்கப்படும் இறைச்சிகளை இஸ்லாமியர்கள் உண்ணுகின்றனர்.

உணவுக்காக அறுக்கப்படும் விலங்குகளை முழுமையாக அறுக்காமல், அதன் மூளைக்குச் செல்லும் நரம்பு வரை அறுக்கப்படுவதற்கு பெயர்தான் ஹலால் என்றழைக்கப்படுகிறது. இந்நிலையில் ஆவின் வெண்ணையில் ஹலால் முத்திரை இருந்தது குறித்து கேள்விகள் எழுப்பட்டது. சிலர் இந்துக்கள் ஆவின் பொருட்களை புறக்கணிக்க வேண்டுமென சமூக வலைதளங்களில் பதிவிட்டனர்.

தித்திக்கும் தீபாவளி..ஆவினில் என்னென்ன ஸ்வீட்..விலை உயர்ந்த காரணத்தை விளக்கிய அமைச்சர் நாசர்

While the presence of Halal code in Aavin's butter has caused controversy, the Milk Agents' Association has appealed to the Tamil Nadu government to crack down on the anti-social elements who are spreading rumors about the halal practice in Aavin.