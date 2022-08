மோசடி பதிவு? - ரத்து செய்ய பதிவுத்துறைக்கே அதிகாரம்.. ஜனாதிபதி ஒப்புதல் - வருகிறது அதிரடி சட்டம்!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : மோசடியாக பதிவு செய்யப்பட்ட ஆவணங்களை ரத்து செய்ய பதிவுத்துறைக்கு அதிகாரம் அளிக்கும் தமிழ்நாடு அரசின் சட்டத்திருத்த மசோதாவுக்கு குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.

தமிழகத்தில் மோசடி பத்திரப் பதிவுகளை ரத்து செய்வதற்கு நீதிமன்றத்தில் தீர்வு கிடைக்க காலதாமதம் ஆவதால், மோசடி பதிவுகளை ரத்து செய்யும் அதிகாரத்தை பதிவு அலுவலர்களுக்கு வழங்கும் வகையிலான சட்டத்திருத்த மசோதா கொண்டுவரப்பட்டது.

இந்த மசோதா கடந்தாண்டு செப்டம்பர் மாதம் தமிழக சட்டப்பேரவையில் நிறைவேற்றப்பட்டது. பின்னர், ஆளுநரின் ஒப்புதலுக்குப் பிறகு குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதலுக்காகச் சென்றது. இந்த மசோதாவுக்கு குடியரசுத் தலைவர் ஒப்புதல் அளித்துள்ளார்.

இந்நிலையில், அபகரிப்பாளர்களிடம் இருந்து சொத்தை மீட்டு உரியவர்களுக்கே அளிக்க வகை செய்யும் இந்த சட்டம் கொண்டுவர வழிகாட்டிய முதலமைச்சருக்கு நன்றி என்று தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

An amendment bill was passed in the Tamil Nadu Assembly to empower the registration officers to cancel fraudulent registrations. President has approved this amendment bill now.