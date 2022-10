மழைநீர் ஒழுகுகிறது.. இதுதான் அல்ட்ரா டீலக்ஸ் பஸ்சா?.. பயணிக்கு இழப்பீடு வழங்க கோர்ட்டு உத்தரவு

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: அல்ட்ரா டீலக்ஸ் பயணத்திற்கு பணம் வசூலித்துவிட்டு மழை நீர் வழிந்த, இருக்கை சரியில்லாத பேருந்தில் பயணிக்க வைத்ததற்காக சென்னையை சேர்ந்த வழக்கறிஞர் குடும்பத்திற்கு ரூ.50 ஆயிரம் இழப்பீடு வழங்க தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகத்திற்கு நுகர்வோர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது.

தென் மாவட்டங்களில் இருந்து சென்னை உள்ளிட்ட பெரு நகரங்களுக்கு வருவதற்கு ஏராளமான பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.

தனியார் ஆம்னி பேருந்துகளில் கட்டணம் அதிகம் வசூலிக்கப்படுவதால் ஏழை எளிய மக்கள் மட்டும் இன்றி நடுத்தர மக்களும் அதிகம் விரும்புவது அரசு பேருந்துகளாகத்தான் இருக்க முடியும்.

The Consumer Court has ordered the Tamil Nadu State Transport Corporation to pay Rs 50,000 compensation to the family of a Chennai-based lawyer for charging them for an ultra-deluxe journey and making them travel in a rain-soaked bus with inadequate seats.