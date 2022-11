இதோ வந்துட்டங்கய்யா.. ராஜராஜ சோழன் தேவரா? வன்னியரா? நாடாரா? உரிமைகோரி 8 சாதி அமைப்புகள் போஸ்டர்

Chennai

சென்னை: பேரரசர் ராஜராஜ சோழனின் சதயவிழா உற்சாகமாக கொண்டாடப்பட்டு வரும் நிலையில் தமிழ்நாட்டில் ராஜராஜ சோழனின் பிறந்தநாள் வாழ்த்து என்ற பெயரில் வெவ்வேறு சாதி சங்கங்கள் அவரை உரிமைகொண்டாடி போஸ்டர், பேனர்களை தயாரித்து வெளியிட்டு வருகிறார்கள்.

இந்தியாவில் ஏதாவது ஒரு சாதனை புரிந்துவிட்டாலோ அல்லது சர்ச்சையில் சிக்கினாலோ, வரலாற்று புகழ்பெற்றவராக இருந்தாலோ அவரை சாதி ரீதியாக பார்த்து பெருமைப்படுத்துவதும், இழிவுபடுத்துவதும் வாடிக்கையாகிவிட்டது.

பொதுவாக பெயர்களை வைத்து மதம் என்னவென்று கண்டுபிடித்துவிட முடியும். அதுவே வட மாநிலங்களை சேர்ந்தவர்கள் என்றால் பெயருக்கு பின்னால் உள்ள சாதியை பெயரை வைத்து அறிந்துகொள்வார்கள்.

ராஜராஜ சோழன் ஆட்சியால் தமிழகத்தில் ஆன்மீக எழுச்சி.. ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி வாழ்த்தை கவனித்தீர்களா!

Emperor Rajaraja Cholan birthday is being celebrated in Tamil Nadu. different caste associations are making and publishing posters and banners in the name of celebrating Rajaraja Chola's birthday.